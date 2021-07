Papa Francesco al Gemelli assistito da infermieri del Vaticano e protetto dai gendarmi: anche per lui la privacy prevale

Città del Vaticano – Se il mondo fino alle 23 di ieri sera è rimasto con il fiato in sospeso per la lunga operazione cui è stato sottoposto Francesco, ora può tirare un respiro di sollievo. La notte per il paziente numero 1 è stata trascorsa bene, compatibilmente con i postumi della anestesia e dell'intervento più lungo del previsto. Ora il Papa si trova sotto osservazione al decimo piano del Gemelli. Con lui ci sono due infermieri del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati