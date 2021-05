Papa, a San Pietro maratona di preghiere per la fine della pandemia e delle violenze sulle donne

Città del Vaticano – A San Pietro si prega per la fine del covid. L'immagine del Papa non è più quella sotto la pioggia, da solo, in una piazza deserta. Oggi pomeriggio Francesco ha dato il via, con un centinaio di fedeli in basilica, ad una maratona mondiale di preghiere coinvolgendo trenta santuari nel mondo tra loro collegati.

Tra le invocazioni una in particolare: per le donne che nel periodo del lockdown hanno subito violenze tra le mura domestiche come segnalano le istituzioni in tutti gli angoli del pianeta, segno di quanto i maltrattamenti e i soprusi facciano parte di una cultura patriarcale difficile da sradicare. In basilica si prega anche per i defunti, per i malati, per i medici, per la chiusura forzata a quanti desiderano riprendere con entusiasmo i ritmi di vita quotidiani. Si prega per gli scienziati che possano trovare un vaccino al più presto.

La "maratona" globale di preghiera andrà avanti per tutto il mese di maggio con il coordinamento del Pontificio Consiglio per la Nuova evangelizzazione diretta da monsignor Rino Fisichella. "Madre del Soccorso accoglici sotto il tuo manto e proteggici, sostienici nell'ora della prova e accendi nei nostri cuori il lume della speranza per il futuro". Oggi l'intenzione di preghiera era "per l'umanita' ferita".

Domani, nel Santuario di Nostra Signora di Walsingham, in Inghilterra, si preghera' "per i defunti". Lunedi', nel Santuario di Jesus the Saviour and Mother Mary di Elele, in Nigeria, "per coloro che non hanno potuto salutare i propri cari". Martedi', nel Santuario della Madonna di Czestochowa, in Polonia, "per i contagiati e i malati". E cosi' via, ogni giorno in un Santuario diverso (in Italia Loreto e Pompei) e con un'intenzione diversa fino al 31 maggio, quando Francesco chiudera' il ciclo con un Rosario nei Giardini Vaticani "per la fine della pandemia e la ripresa della vita sociale e lavorativa".

Ogni appuntamento sara' trasmesso dai canali vaticani alle 18.00. Il Papa oggi ha benedetto dei Rosari speciali utilizzati appositamente per l'evento, che saranno poi spediti ai 30 Santuari coinvolti. Nella preghiera e nella lettura si sono avvicendate alcune famiglie delle parrocchie di Roma e del Lazio, compresi dei bambini, insieme ai giovani rappresentanti dei Movimenti di Nuova Evangelizzazione.