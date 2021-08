Concorsi pubblici, anche da agosto centinaia di posti in Ministeri ed Enti

Torna la rassegna dei concorsi pubblici frutto della collaborazione tra Il Mattino e la Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana.

Anche in piena estate non mancano numerose opportunità di lavoro bandite dalle Pubbliche Amministrazioni. Si evidenziano il MINISTERO DELLA CULTURA che recluta cento unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e l’AGENZIA DELLE ENTRATE che seleziona duemilatrecentoventi funzionari a tempo indeterminato

In ambito universitario campano, l’UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II seleziona undici ricercatori a tempo determinato per vari settori concorsuali e Dipartimenti e l’UNIVERSITA' «SUOR ORSOLA BENINCASA» DI NAPOLI apre l’ammissione al corso di dottorato di ricerca sugli ambiti di interazione e integrazione tra le scienze umane e le tecnologie avanzate.

Per gli Enti Locali campani, in primo piano la PROVINCIA DI CASERTA che apre le selezioni pubbliche per la copertura di posti per vari profili professionali.

In ambito sanitario molto attiva l’AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI - NAPOLI che riapre i termini del concorso per la copertura di trecentosettantacinque posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D, a tempo indeterminato.

Buona lettura.

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

MINISTERO DELLA CULTURA

CONCORSO

Disciplina del concorso pubblico per il reclutamento a tempo indeterminato di cento unita' di personale non dirigenziale appartenenti alla seconda area funzionale, posizione economica F2, nel profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza, e della procedura selettiva per il reclutamento di cinquanta unita' di personale non dirigenziale appartenenti alla seconda area funzionale, posizione economica F1, nel profilo professionale di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza. (21E08982)

MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO (scad. 12 settembre 2021)

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di duecentododici volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nelle Forze speciali e Componenti specialistiche della Marina militare compreso il Corpo delle capitanerie di porto, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) della Marina militare in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma. (21E09060)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONCORSO (scad. 20 settembre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di cinquecento unita' di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale, di cui ottanta unita' da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e le restanti da ripartire alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. (21E09125)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

AVVISO

Avviso relativo all'assunzione di una unita' di personale privo della vista abilitato alle mansioni di centralinista telefonico, mediante la richiesta di avviamento al Servizio di collocamento mirato di competenza, per la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari. (21E08949)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONCORSO (scad. 23 settembre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unita' di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia. (21E09052)

MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO (scad. 29 agosto 2021)

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciassette Tenenti in servizio permanente dei ruoli normali dell'Aeronautica militare, di cui nove nel Corpo sanitario aeronautico e otto nel Corpo del genio aeronautico - anno 2021. (21E07922)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONCORSO (scad. 29 agosto 2021)

Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di venticinque atleti nel Gruppo sportivo del Corpo di polizia penitenziaria «Fiamme Azzurre». (21E08559)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

CONCORSO (scad. 29 agosto 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per il reclutamento di complessive centoventi unita' di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale III, fascia retributiva 1, nel profilo professionale di funzionario ingegnere architetto e di funzionario geologo, per le esigenze delle sedi centrali, decentrate e periferiche dell'amministrazione. (21E08690)

MINISTERO DELL'INTERNO

CONCORSO (scad. 29 agosto 2021)

Concorso pubblico, per esami, a centoventotto posti di ispettore logistico gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (21E08530)

MINISTERO DELLA SALUTE

CONCORSO (scad. 29 agosto 2021)

Concorsi pubblici, per esami, per copertura di ventisette posti di personale non dirigenziale di vari profili professionali, da inquadrare nella terza area funzionale, fascia retributiva F1, del ruolo dei dipendenti, a tempo pieno ed indeterminato. (21E08787)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

RETTIFICA (scad. trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale)

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatre' posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni. (21E08788)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

RETTIFICA (scad. trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale)

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di novantadue unita' di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III, fascia retributiva F1, per diversi profili professionali, nei ruoli dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e del Ministero della transizione ecologica. (21E08789)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

RETTIFICA (scad. trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello

di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale)

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di millecinquecentoquattordici posti di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. (21E08790)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

CONCORSO (scad. 27 agosto 2021)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di trecentoquattro posti di personale non dirigenziale per vari profili professionali, area funzionale III, a tempo indeterminato, dei ruoli del personale. (21E08454)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

CONCORSO (scad. 26 agosto 2021)

Indizione, per l'anno 2021, degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico e agrotecnico laureato. (Ordinanza n. 219). (21E08589)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

CONCORSO (scad. 26 agosto 2021)

Indizione, per l'anno 2021, degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra e geometra laureato.(Ordinanza n. 220). (21E08590)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

CONCORSO (scad. 26 agosto 2021)

Indizione, per l'anno 2021, degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario e perito agrario laureato. (Ordinanza n. 221). (21E08591)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

CONCORSO (scad. 26 agosto 2021)

Indizione, per l'anno 2021, degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale e perito industriale laureato. (Ordinanza n. 222). (21E08592)

MINISTERO DELLA SALUTE

RETTIFICA (scad. ore 23:59:59 del giorno 28 agosto 2021)

Proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trentadue posti di dirigente sanitario medico, varie discipline, a tempo determinato, per gli uffici periferici USMAF- SASN. (21E08687)

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CONCORSO (scad. 4 settembre 2021)

Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di duemilanovecentotrentotto allievi carabinieri in ferma quadriennale. (21E08140)

MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO (scad. 20 agosto 2021)

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di duemiladuecentocinquantuno VFP 4 nell'Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto e nell'Aeronautica militare, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma, anno 2021. (21E08139)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONCORSO (scad. 16 settembre 2021)

Indizione della sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, per l'anno 2021. (21E08107)

CORTE DEI CONTI

CONCORSO (scad. 27 settembre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a settanta posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti. (21E07406)

ENTI PUBBLICI

AGENZIA DELLE ENTRATE

CONCORSO (scad. 30 settembre 2021)

Selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di duemilatrecentoventi unita' per la III area funzionale, profilo professionale funzionario, per attivita' amministrativo-tributaria. (21E08983)

AGENZIA DELLE ENTRATE

CONCORSO (scad. 30 settembre 2021)

Selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di cento unita' per la III area funzionale, profilo professionale funzionario informatico, di cui venticinque unita' di analista dati fiscale, venticinque di analista infrastrutture e sicurezza informatica in ambito fiscale e cinquanta di funzionario data scientist. (21E08984)

AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI

CONCORSO (scad. 9 settembre 2021)

Stabilizzazione, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di istruttore di amministrazione, area II, a tempo pieno ed indeterminato. (21E08800)

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

CONCORSO (scad. 13 ottobre 2021)

Prova di idoneita' professionale per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti (21E08615)

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI

MOBILITA' (scad. 29 agosto 2021)

Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, per l'ufficio risorse umane, trattamento giuridico ed economico del personale. (21E08178)

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

CONCORSO (scad. 29 agosto 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trenta posti di area III, orientamento servizio alle imprese su tecnologie digitali. (21E07980)

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

CONCORSO (scad. 29 agosto 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venti posti di area III, orientamento socio-economico-amministrativo. (21E07981)

ENTI DI RICERCA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONCORSO (scad. 12 settembre 2021)

Selezione pubblica per la nomina del direttore dell'Istituto per i sistemi agricoli e forestali del Mediterraneo di Portici (21E08698)

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONCORSO (scad. 12 settembre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di funzionario di amministrazione V livello, a tempo indeterminato, per la sezione di Napoli, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate. (21E08703)

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

MOBILITA' (scad. 9 settembre 2021)

Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di collaboratore tecnico IV livello, a tempo pieno, per il Dipartimento per la valutazione, i controlli e la sostenibilita' ambientale. (21E08600)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

RETTIFICA (scad. ore 18,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale)

Riapertura dei termini del conferimento dell'incarico di direttore dell'Istituto per il sistema produzione animale in ambiente mediterraneo. (21E08342)

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

CONCORSO (scad. 20 settembre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di ricercatore III livello, a tempo pieno ed indeterminato. (21E08336)

ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA

CONCORSO (scad. 5 settembre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario V livello, a tempo indeterminato, per l'area giuridico-amministrativa. (21E08341)

STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 20 settembre 2021)

Concorsi pubblici per la copertura di quattro posti per vari profili professionali, a tempo pieno, indeterminato e determinato, di cui un posto riservato alle categorie protette ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 68/1999. (21E08335)

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

RETTIFICA (scad. trenta giorni a decorrere dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale)

Modifica e riapertura dei termini della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di tecnologo III livello, a tempo pieno e determinato della durata di diciotto mesi prorogabili. (21E07945)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

MOBILITA' (scad. 29 agosto 2021)

Mobilita' esterna volontaria per la copertura di un posto di dirigente amministrativo di II fascia, a tempo pieno ed indeterminato, per l'amministrazione centrale. (21E08145)

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA

CONCORSO (scad. 29 agosto 2021)

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di sei assegni di ricerca, da usufruirsi presso il Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo di Pontecagnano. (21E08144)

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONCORSO (scad. 29 agosto 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a tempo indeterminato, per l'amministrazione centrale. (21E08064)

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONCORSO (scad. 29 agosto 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a tempo indeterminato, per l'amministrazione centrale. (21E08065)

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONCORSO (scad. 29 agosto 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore di amministrazione VII livello, a tempo indeterminato, per l'amministrazione centrale. (21E08067)

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONCORSO (scad. 29 agosto 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato, per l'amministrazione centrale. (21E08069)

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA

CONCORSO (scad. 26 agosto 2021)

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo pieno e determinato, per il progetto Agrometeore. (21E07986)

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA

CONCORSO (scad. 26 agosto 2021)

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato e parziale 80%, per lo svolgimento delle attivita' dei progetti di ricerca Diverfarming e Fast. (21E07987)

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

CONCORSO (scad. 22 agosto 2021)

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio per lo svolgimento di attivita' formativa e di ricerca della durata di ventiquattro mesi. (21E07703)

UNIVERSITA' ED ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITA' «L' ORIENTALE» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 30 agosto 2021)

Procedura di selezione, per la copertura di due posti di ricercatore, a tempo determinato, per vari settori concorsuali, per il Dipartimento di studi letterari, linguistici e comparati. (21E08575)

UNIVERSITA' DI SALERNO

CONCORSO (scad. 21 agosto 2021)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di categoria C, addetto supporto alla ricerca a tempo indeterminato, area amministrativa, per gli uffici dell'amministrazione e delle altre strutture, con riserva di un posto ai volontari delle Forze armate. (21E08351)

UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II

CONCORSO (scad. 2 settembre 2021)

Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di undici posti di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. (21E08204)

UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II

CONCORSO (scad. 2 settembre 2021)

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, settore concorsuale 08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione, per il Dipartimento di ingegneria civile edile e ambientale. (21E08205)

UNIVERSITA' «SUOR ORSOLA BENINCASA» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 31 agosto 2021)

Ammissione al corso di dottorato di ricerca sugli ambiti di interazione e integrazione tra le scienze umane e le tecnologie avanzate. Humanities and techologies: an integrated research path, XXXVII ciclo. (21E08825)

UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II

CONCORSO (scad. 6 settembre 2021)

Valutazioni comparative per la chiamata di ventidue professori di seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. (21E08148)

UNIVERSITA' DI SALERNO

CONCORSO (scad. 22 agosto 2021)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze umane, filosofiche e della formazione. (21E07717)

UNIVERSITA' «L' ORIENTALE» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 31 agosto 2021)

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di esperto e collaboratore linguistico di madre lingua araba, a tempo determinato della durata di un anno e parziale trecentodiciotto ore annue, per il Centro linguistico. (21E07353)

UNIVERSITA' «L' ORIENTALE» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 31 agosto 2021)

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di esperto e collaboratore linguistico di madre lingua cinese, a tempo determinato della durata di un anno e parziale trecentodiciotto ore annue, per il Centro linguistico. (21E07354)

UNIVERSITA' «L' ORIENTALE» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 31 agosto 2021)

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di esperto e collaboratore linguistico di madre lingua ebraica, a tempo determinato della durata di un anno e parziale trecentodiciotto ore annue, per il Centro linguistico. (21E07355)

UNIVERSITA' «L' ORIENTALE» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 31 agosto 2021)

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di tre posti di esperto e collaboratore linguistico di madre lingua francese, a tempo determinato della durata di un anno e parziale trecentodiciotto ore annue, per il Centro linguistico. (21E07356)

UNIVERSITA' «L' ORIENTALE» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 31 agosto 2021)

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di quattro posti di esperto e collaboratore linguistico di madre lingua giapponese, a tempo determinato della durata di un anno e parziale trecentodiciotto ore annue, per il Centro linguistico. (21E07357)

UNIVERSITA' «L' ORIENTALE» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 31 agosto 2021)

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di esperto e collaboratore linguistico di madre lingua indonesiana, a tempo determinato della durata di un anno e parziale trecentodiciotto ore annue, per il Centro linguistico. (21E07358)

UNIVERSITA' «L' ORIENTALE» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 31 agosto 2021)

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di esperto e collaboratore linguistico di madre lingua italiana, a tempo determinato della durata di un anno e parziale trecentodiciotto ore annue, per il Centro linguistico. (21E07359)

UNIVERSITA' «L' ORIENTALE» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 31 agosto 2021)

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di esperto e collaboratore linguistico di madre lingua portoghese, a tempo determinato della durata di un anno e parziale trecentodiciotto ore annue, per il Centro linguistico. (21E07360)

UNIVERSITA' «L' ORIENTALE» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 31 agosto 2021)

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di esperto e collaboratore linguistico di madre lingua russa, a tempo determinato della durata di un anno e parziale trecentodiciotto ore annue, per il Centro linguistico. (21E07361)

UNIVERSITA' «L' ORIENTALE» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 31 agosto 2021)

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di tre posti di esperto e collaboratore linguistico di madre lingua spagnola, a tempo determinato della durata di un anno e parziale trecentodiciotto ore annue, per il Centro linguistico. (21E07362)

UNIVERSITA' «L' ORIENTALE» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 31 agosto 2021)

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di esperto e collaboratore linguistico di madre lingua urdu, a tempo determinato della durata di un anno e parziale trecentodiciotto ore annue, per il Centro linguistico. (21E07363)

UNIVERSITA' «PARTHENOPE» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 27 agosto 2021)

Ammissione ai corsi di dottorato - XXXVII ciclo (21E06630)

ENTI LOCALI

COMUNE DI MADDALONI

CONCORSO (scad. 12 settembre 2021)

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area 1 - servizi alla persona. (21E08675)

COMUNE DI MARCIANISE

CONCORSO (scad. 12 settembre 2021)

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno e determinato, per l'ufficio di piano dell'ambito C05. (21E08674)

COMUNE DI OGLIASTRO CILENTO

CONCORSO (scad. 12 settembre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di autista di scuolabus, categoria B, a tempo indeterminato e parziale dodici ore settimanali, per l'area vigilanza - servizi alla persona - politiche sociali - servizi scolastici. (21E08759)

COMUNE DI RAVELLO

MOBILITA' (scad. 12 settembre 2021)

Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (21E08665)

COMUNE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

CONCORSO (scad. 12 settembre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di specialista in servizi amministrativi, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (21E08661)

COMUNITA' MONTANA ALENTO MONTE STELLA DI LAUREANA CILENTO

CONCORSO (scad. 28 agosto 2021)

Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti di istruttore amministrativo/tecnico/contabile, categoria C1, a tempo determinato e pieno e/o parziale. (21E08663)

COMUNITA' MONTANA ALENTO MONTE STELLA DI LAUREANA CILENTO

CONCORSO (scad. 28 agosto 2021)

Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti di collaboratore amministrativo/servizi tecnici, categoria B1, a tempo determinato e pieno e/o parziale. (21E08664)

COMUNE DI ACERRA

CONCORSO (scad. 25 agosto 2021)

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di ventitre' posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (21E08502)

COMUNE DI MERCOGLIANO

CONCORSO (scad. 9 settembre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e parziale al 70%, per il settore urbanistica. (21E08584)

COMUNE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

CONCORSO (scad. 9 settembre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di specialista in servizi tecnici, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (21E08467)

COMUNE DI VAIRANO PATENORA

CONCORSO (scad. 9 settembre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di agente della polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore vigilanza. (21E08483)

COMUNE DI VAIRANO PATENORA

CONCORSO (scad. 9 settembre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di responsabile settore amministrativo - personale - contenziosi - vice segretari, categoria D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali. (21E08484)

COMUNE DI VAIRANO PATENORA

CONCORSO (scad. 9 settembre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore amministrativo-finanziario e tecnico. (21E08485)

PROVINCIA DI CASERTA

CONCORSO (scad. 5 settembre 2021)

Selezioni pubbliche per la copertura di posti per vari profili professionali e con talune riserve. (21E08566)

COMUNE DI ERCOLANO

CONCORSO (scad. 2 settembre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D/D1, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area socio assistenziale. (21E08272)

COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO

CONCORSO (scad. 10 settembre 2021)

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di ventidue posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (21E08251)

COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO

CONCORSO (scad. 10 settembre 2021)

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di sedici posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 50%. (21E08252)

COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO

CONCORSO (scad. 2 settembre 2021)

Procedura di selezione per la copertura di un posto di dirigente coordinatore, a tempo determinato, per la gestione dei servizi sociali dei comuni facenti parte dell'Ambito N26. (21E08260)

COMUNE DI SERINO

CONCORSO (scad. 29 agosto 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per l'area tecnica. (21E08156)

COMUNE DI SERINO

CONCORSO (scad. 29 agosto 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per l'area vigilanza. (21E08157)

REGIONE CAMPANIA

CONCORSO (scad. 4 settembre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di dodici posti di funzionario sistemi informativi e tecnologie, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui due posti riservati al personale di ruolo della giunta regionale. (21E08238)

REGIONE CAMPANIA

CONCORSO (scad. 4 settembre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di novantotto posti di istruttore sistemi informativi e tecnologie, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui diciannove posti riservati al personale di ruolo della giunta regionale. (21E08239)

COMUNE DI CRISPANO

CONCORSO (scad. 22 agosto 2021)

Selezione pubblica per la copertura di due posti di istruttore, vari profili e categorie, a tempo pieno ed indeterminato. (21E07789)

COMUNE DI MERCOGLIANO

CONCORSO (scad. 22 agosto 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore amministrativo-servizi sociali. (21E07805)

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IRCCS - FONDAZIONE G. PASCALE DI NAPOLI

ANNULLAMENTO

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente medico con specializzazione in oncologia medica, a tempo indeterminato. (21E08527)

AZIENDA OSPEDALIERA «A. CARDARELLI» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 5 settembre 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di anatomia patologica. (21E08432)

AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI - NAPOLI

RETTIFICA (scad. ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale)

Modifica e riapertura termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trecentosettantacinque posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, di cui centocinquanta posti riservati ai sensi dell'art. 35, comma 3-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 165/2001, per le UU.OO. afferenti al centro regionale di malattie infettive, alla rete dell'emergenza - urgenza ed alla rete dei trapianti. (21E08427)

AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI - NAPOLI

RETTIFICA (scad. ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale)

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti di assistente amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato. (21E08428)

AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI - NAPOLI

CONCORSO (scad. 26 agosto 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico, categoria D, a tempo indeterminato. (21E07852)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA «FEDERICO II» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 26 agosto 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di radiodiagnostica, per l'UOSD di neuroradiologia interventistica afferente al DAI di onco-ematologia, diagnostica per immagini e morfologica e medicina legale, di cui un posto riservato per procedura di stabilizzazione. (21E07836)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA «FEDERICO II» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 26 agosto 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - ortottista, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il D.A.I. testa collo. (21E07837)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA «FEDERICO II» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 26 agosto 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione, a tempo pieno ed indeterminato. (21E07838)

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD - FRATTAMAGGIORE

CONCORSO (scad. 26 agosto 2021)

Conferimento dell'incarico quinquennale di direttore dell'unita' operativa complessa anatomia patologica del Presidio ospedaliero di Pozzuoli, disciplina di anatomia patologica, area della medicina diagnostica e dei servizi. (21E07839)

AZIENDA OSPEDALIERA «SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO» DI CASERTA

CONCORSO (scad. 22 agosto 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di neonatologia, a tempo indeterminato. (21E07744)

AZIENDA OSPEDALIERA «SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO» DI CASERTA

CONCORSO (scad. 22 agosto 2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato. (21E07745)

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana