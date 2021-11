Concorsi pubblici, migliaia di posti dall'Aeronautica agli enti locali

Torna la rassegna dei concorsi pubblici frutto della collaborazione tra Il Mattino e la Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana.

Tra le numerose opportunità bandite dalle Pubbliche Amministrazioni si evidenziano il ministero della Difesa che seleziona ottocento volontari in ferma prefissata di un anno VFP 1 nell'Aeronautica militare, per il 2022 e il ministero dell'Economia e delle Finanze che apre le selezioni per la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati