Totò DeLu e Peppino DeMa

Mercoledì 16 Maggio 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2018 07:00

Piccolo gioco da spiaggia: leggi la frase e indovina la coppia, unendo i numeri alle lettere.1) «A Milano quando c'è la nebbia non si vede! Ma come facciamo a capire che c'è la nebbia se non si vede?».2) «Alza la destra! Sono mancino».3) «Come è scritto cadeaux? Bijoux. Bravo, sette più».4) «Se non hai i soldi, vavattenne. Meglio poveri ma onesti».5) «Oh, oh mi è semblato di vedele un gatto. Prima o poi ti divorerò».6) «Tu frughi nella tasca dei tuoi pantaloni e trovi 5mila lire, poi in quella destra ne trovi 10mila: che cosa hai? Il pantalone di un altro».7) «Mi credevano morto. Come fai a sapere di essere vivo? L'ho letto sul giornale».8) «Io e te, te e io. Sempre soli, sempre insieme. Che barba, che noia, che noia, che barba».9) Come dice il famoso proverbio se la montagna non va a Maometto? Maometto va al mare».A) Titti e Gatto Silvestro.B) Raimondo Vianello e Sandra Mondaini.C) Gianni e Pinotto.D) Cochi e Renato.E) Pozzetto e Villaggio.F) Toto e Peppino.G) Stanlio e Olio.H) De Luca e De Magistris.I) Franco Franchi e Ciccio Ingrassia.federico.monga@ilmattino.it