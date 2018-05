La crisi del capitone

Mercoledì 30 Maggio 2018, 09:45 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2018 09:45

Ieri, come tutte le mattine, Antonio Bassolino, è passato al bar sotto casa per il primo caffè, ormai senza sigaretta. Argomento caldo della mattinata, ovviamente, l’Italia senza governo. L’ex sindaco - ha raccontato sul suo profilo Facebook - si è divertito a solleticare il garzone del bar. Il dialogo politico-gastronomico tra i due sarebbe potuto andare in scena (con il permesso del genio di Eduardo) nel tinello di Natale a Casa Cupiello.Bassolino: «Il Pd non ha voluto dialogare con i CinqueStelle.Il garzone: «Era un sartù che non poteva stare in piedi».Bassolino: «Il governo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini non è andato in porto per lo scoglio di Savona».Il garzone: «La minestra, per ora, non si è maritata».Bassolino: «Il “taglia spese” Carlo Cottarelli è un uomo di valore ma nessun partito pare disposto a votarlo».Il garzone: «È il destino dell’insalata di rinforzo. È buona assaje, ma nessuno ce la fa più a mangiarla».Bassolino: «È la crisi istituzionale più grave della storia repubblicana. Stiamo vicini a Mattarella, è in difficoltà».Il garzone: «’O capitone è scappato di mano a tutti quanti».Prendiamola sul ridere.