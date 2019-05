Segreti napoletani: i vicoli del Cerriglio e l'agguato a Caravaggio

Domenica 26 Maggio 2019, 09:00

Il vicolo del Cerriglio, collocato tra Sedile di Porto e piazza Santa Maria La Nova, con il suo metro di larghezza è senza dubbio il più stretto di Napoli. In questo luogo si trova la leggendaria Locanda del Cerriglio che, agli inizi del 1600, fu assiduamente frequentata da Caravaggio durante il suo soggiorno a Napoli. Fu proprio in questa locanda, luogo di ristoro per artisti, letterati e uomini del popolo, dove vino, cibo e belle donne non mancavano mai, che Caravaggio fu vittima di un terribile agguato…