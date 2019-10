Lavori A3, chiude per due settimane l'entrata dello svincolo di Salerno

Venerdì 11 Ottobre 2019, 19:02

Autostrade Meridionali comunica che, sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, per programmati lavori del piano di interventi obbligatori (previsti ai sensi del D.lgs 264/06) finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria Castello, dalle 6 di lunedì 14 alle 22 di mercoledì 30 ottobre, continuativamente, per chi proviene dalla città di Salerno e da Via Alfonso Gatto, sarà chiusa l'entrata dello svincolo di Salerno, in direzione di Napoli.In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Vietri sul mare o di Cava De' Tirreni.Si ricorda che, esclusivamente nella fascia oraria notturna, con orario 22-6, fino alle 6:00 di martedì 12 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Salerno e Cava De' Tirreni, verso Napoli. Si precisa che, anche durante la fascia oraria notturna di chiusura, la stazione di Vietri sul mare (situata all'interno del tratto chiuso) sarà regolarmente aperta, per i veicoli leggeri, in entrata, verso Napoli.Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre), sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.