A lezione di agricoltura con una prof di 100 anni

A scuola di agraria con una nonna di 100 anni. Succede a Pertosa. Nei giorni scorsi i bimbi delle scuole del piccolo borgo noto per la Grotta di Pertosa e Auletta hanno creato, con l’aiuto dei “nonni” (tra cui “nonna” Clementina, di 100 anni da compiere a novembre), un piccolo e bellissimo orticello; se ne prenderanno cura e ne raccoglieranno i frutti.

"È stata davvero una bella mattinata", ha commentato il sindaco Domenico Barba.

Pertosa oltre che per la grotta e altre bellezze è noto per il carciofo bianco, la cui sagra è prevista per la prossima settimana, e quindi si è parlato anche di questo durante la "lezione" con nonna Clementina.