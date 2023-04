Maggio in Costiera Amalfitana per gli eventi sul vino di Cantina&cultura

Continua Cantina&Cultura, il format pensato da Cantina Verace (via Antonio Maria De Luca 4, Salerno) per unire cultura ed enogastronomia nel solco della valorizzazione del nostro territorio.

La rassegna di maggio, che darà spazio al mondo dell'arte oltre che a quello della letteratura, si apre giovedì 4, alle ore 19, con una esposizione delle opere dell'illustratrice salernitana Daniela De Vita, in arte Odile, dedicate alla costiera amalfitana. La Divina, come una donna affascinante e selvaggia allo stesso tempo, ci ammalia ogni volta che la incontriamo. Regalando sogni e risvegliando ricordi, ci entra nell’anima. Ed è proprio l’anima di questi luoghi a diventare protagonista delle illustrazioni. Nasce così la personificazione dei borghi, ognuno con le proprie caratteristiche, come fossero personaggi che aspettano solo di accoglierci per raccontarci la loro storia. Un invito a una passeggiata che parte da Vietri sul Mare, intenta a dipingersi i capelli, a Positano, con la sua coda da sirena, passando per Scala, dai lunghi capelli grigi, perché la più antica.

Odile ha sempre in borsa una matita e disegna da quando ne ha memoria. Lavora come freelance spaziando tra illustrazione per bambini, illustrazione editoriale e grafica. Vari i progetti in cui Salerno è protagonista, i suoi sono personaggi sognanti e forte è il legame con il mare, i suoi capelli blu raccolti in una treccia ce lo ricordano. Sua l'idea di La pesca miracolosa.

Un fumetto entra al museo, il progetto curato dall'associazione culturale AmbientArti dedicato al mito di Apollo e alla sua celebre testa, fiore all'occhiello del Museo archeologico provinciale. Odile, che in collaborazione con Libramente caffè letterario ha realizzato un calendario degli amori letterari, sarà anche protagonista con un suo laboratorio di illustrazione botanica, della Mostra della Minerva che si svolgerà presso gli spazi della villa comunale dal 26 al 28 maggio.

Cantina Verace, come suggerisce il nome stesso, nasce dall’unione di due differenti mondi: quello elegante e raffinato dei vini - con una cantina che offre una selezione di oltre 150 etichette - e quello genuino e verace della cucina popolare salernitana, curata e rivisitata dallo chef Roberto Accarino proveniente dall’Accademia Niko Romito.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria allo 089965161.