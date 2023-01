Vigili con le bodycam: consegnate le telecamere indossabili

A Vietri sul Mare gli agenti della polizia municipale hanno un'arma in più: le bodycam. Ovvero, le telecamere indossabili sulla divisa durante le ore di servizio.

Si tratta di uno strumento ideale per fornire prove chiare e affidabili con prestazioni video e audio eccellenti.

Le bodycam, dotate di funzione notturna e di una registrazione in full-hd per acquisire i dettagli più importanti e una copertura grandangolare di 170 gradi per un’inquadratura completa, sono state consegnate al comando vigili dal sindaco Giovanni De Simone.

«Si tratta di un importante sistema di sicurezza per gli agenti e la popolazione che rende il nostro comando all’avanguardia» ha detto il primo cittadino di Vietri che nei mesi scorso ha deciso di ricorrere anche all'utilizzo di telecamere mobili per stanare il deposito selvaggio di sacchetti di rifiuti.