Abbattono palo della luce, incidente e paura per due anziani a Corbara

Due anziani abbattono un palo della luce con l'auto, a seguito di un incidente. L'episodio si è verificato in via Antonio De Vito, a Corbara, nei pressi del Valico di Chiunzi in direzione della Costiera Amalfitana e l'Agro nocerino. Sull'episodio è al lavoro la polizia municipale per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. L'auto con a bordo due persone ha subito gravi danni ma senza nessuna conseguenza per chi era all'interno. L'incidente non ha visto il coinvolgimento di alcun passante.

Il veicolo, dopo aver urtato il palo della luce, è finito a ridosso del muro di un'abitazione. Sul posto è intervenuta anche la protezione civile e una squadra dei vigili del fuoco, liberando i due dal veicolo e regolando il traffico dei mezzi. Oltre a sistemare il palo divelto, a seguito dell'urto con la macchina. Lunghe le code che si sono formate su entrambi i sensi di marcia, entrambi chiusi per permettere tutte le operazioni del caso. Proprio riguardo quel tratto di strada, il sindaco di Corbara, Pietro Pentangelo, da tempo ha chiesto una serie di interventi per rafforzare in termini di sicurezza la strada, dopo le chiusure di alcuni tratti della SS163 Amalfitana. L'arteria registra sempre trafficodi veicoli, con conseguenze anche a forte impatto ambientale.