Discarica abusiva con rifiuti pericolosi sequestrata dai carabinieri a Battipaglia, a ridosso del fiume Tusciano. I carabinieri del Nucleo Forestale di Capaccio Paestum hanno sequestrato un'area di 8mila metri quadri dove sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi, scarti di materiale ferroso, pannelli di eternit, inerti, guaine bituminose e pneumatici esausti. La discarica è ubicata a Spineta dove era stato realizzato un piazzale abusivo, destinato a deposito, attraverso la deviazione dell'alveo del fiume Tusciano. I proprietari del terreno trasformato in una vera e propria discarica a cielo aperto sono stati denunciati a piede libero per violazioni ambientali ed in particolare per lo smaltimento dei rifiuti speciali e per aver deviato l'alveo del corso d'acqua che attraversa Battipaglia.

Laè stata realizzata a 150 metri dall'. Il, con il conseguente sequestro dell'area, è stato messo a segno dai carabinieri con l'ausilio delledel nucleo provinciale Kronos di Salerno e con l'intervento dei funzionari del Genio Civile di Salerno e del personale dell'ufficio tecnico del. L'area posta sotto sequestro dovrà essere bonificata e i rifiuti dovranno essere rimossi nel minor tempo possibile e dovranno essere eseguiti anche i lavori perrealizzatoe ripristinare, soprattutto, l'alveo del fiume Tusciano modificato illecitamente. Dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi. Ovviamente irinvenuti nell'area posta sotto sequestro sono stati già classificati, ora bisognerà trasportarli nei siti autorizzati allodei rifiuti facendo particolare attenzione per le lastre die gli pneumatici.

Per effettuare i controlli e scoprire la discarica e anche la deviazione del Tusciano sono stati utilizzati i droni e ricognizioni aeree. Gli ambientalisti e l'amministrazione comunale di Battipaglia, guidata dal sindaco Cecilia Francese, si erano rivolti in più occasioni alle forze dell'ordine perchè intensificassero i controlli per tutelare l'ambiente e preservare il fiume Tusciano il cui corso anche in altri tratti era stato deviato in passato. Ovviamente, i controlli saranno costanti, allo scopo di evitare scempi analoghi. Intanto sono ancora in corso le indagini per individuare la provenienza dei rifiuti speciali che venivano smaltiti illecitamente a Spineta.

Del resto più volte alle forze dell'ordine era stata segnalata la presenza di rifiuti anche nel corso d'acqua che addirittura non era limpido e cambiava colore.