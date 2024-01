Salerno, ambiente e medicina: domani convegno dell'Ordine dei medici sui nuovi veleni

Nuove sostanze inquinanti, degrado ambientale e modifica dello stile di vita creano nuovi rischi per la salute dell’uomo. In particolare biocidi, microplastiche, particelle sottili, si aggiungono alle sostanze inquinanti già note e creano nuovi effetti oncogeni che riguardano soprattutto gli apparati respiratorio, cardiovascolare, riproduttivo, con un aumento della mortalità. L’ambiente degradato è responsabile del 75% delle patologie e delle cause di morte. «Inquinamento Ambientale e Salute nell’adulto» è il Convegno organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, presieduto da Giovanni D’Angelo, che si terrà domani dalle 9, presso la sede di via Santi Martiri Salernitani, 31. L’incontro è il secondo sul tema (il primo, che si è tenuto il 30 settembre, riguardava i bambini) voluto dalla Commissione dell’Ordine “Ambiente, Salute e Prevenzione”. La segreteria scientifica è curata da Natalino Barbato, Aurelio Occhinegro e Gianfranco Vuolo.

Dopo i saluti del presidente D’Angelo e la presentazione della segreteria scientifica, è prevista la Lettura Magistrale di Edoardo Cavalieri d’Oro (ingegnere nucleare, direttore al ministero degli Interni nel dipartimento dei vigili del fuoco ed esperto del Mit Massachussets Institute of Technology) sulla gestione degli incidenti nucleari e la sicurezza della popolazione. L’introduzione sarà di Francesco De Caro.

Nella prima sessione gli argomenti vanno dall’epigenetica alle microplastiche e alla sicurezza degli studi odontoiatrici. Ne parlano Liborio Stuppia (Chieti), Luigi Montano (Oliveto Citra), Oriana Motta (Salerno), Gabriele M. Boero (Torino), Lorenzo Banducci (Lucca).

Alla seconda sessione, su presidi medici chirurgici, biocidi e inquinamento elettromagnetico, parteciperanno Mario Bisconti (Lecce), Fabrizio Barone (Salerno), Fiorella Belpoggi (Bologna), Stefano Lorenzetti (Roma), Arcangelo Saggese Tozzi (Salerno), Raffaella Perrone (Roma).

Nella terza sessione focus sul cuore e sui tumori; moderano il presidente D’Angelo e Gaetano Rivezzi (Caserta); le relazioni saranno di Angelo Catalano (Eboli), Luigi Di Gregorio (Vallo della Lucania), Rossella Cavallo (Salerno).