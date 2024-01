È morto Giuseppe Spagnuolo, l'ultimo abitante eroe di Roscigno Vecchia

In una fredda mattina di gennaio si è spento l'ultimo abitante di Roscigno Vecchia, Giuseppe Spagnuolo.

Dopo la morte di zia Dorina, età l’ultimo abitante del paese fantasma.

Spagnuolo era ricoverato all’ospedale Ruggi di Salerno da qualche giorno e il quadro clinico, come aveva comunicato la figlia Marilena, non era dei migliori a causa di un’emorragia.

L’uomo per diversi anni ha accolto i visitatori che arrivavano a Roscigno Vecchia mostrando loro il fascino dell’antico borgo abbandonato.

Tristezza e commozione tra le persone che lo hanno conosciuto e la sua capacità di sentirsi “unico, libero, abusivo e speciale” parole con cui amava definirsi.

I funerali si terranno nella Chiesa di San Nicola di Bari di Roscigno, domani 20 gennaio 2024 alle ore 15