Giovedì 15 Agosto 2019, 12:57

L'ultima speranza era che dalla morte potesse nascere vita. Che Francesco potesse continuare a vivere nel corpo di qualcun altro. Ma il cuore del giovane ha ceduto a meno di un'ora dal termine della procedura di osservazione che precede l'espianto degli organi a cui i genitori avevano acconsentito. Il rider rimasto coinvolto nel gravissimo incidente che si è verificato sul Trincerone intorno alle 22 di domenica, si è spento nel tardo pomeriggio di ieri. Dopo tre giorni di agonia, Francesco Troisi, che pare non indossasse il vasco non ce l'ha fatta. L'annuncio dell'ospedale è arrivato intorno alle 18 e 30 ed ha raggelato tutti. Che Francesco si trovasse in una condizione non reversibile era purtroppo chiaro ma nessuno si aspettava un cedimento così repentino. L'andirivieni di parenti e amici che in questi giorni avevano pregato e sperato in un miracolo, si è spostato dalla rianimazione alla sala mortuaria, rimasta eccezionalmente aperta per mezz'ora in più rispetto al solito per permettere a tutte le persone accorse di salutare il 24enne morto mentre consegnava pizze al centro storico a bordo del suo motorino.