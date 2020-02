LEGGI ANCHE

Il Tar di Salerno ha annullato il decreto di Via (valutazione impatto ambientale) dell' aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi . Accogliendo il ricorso presentato da un gruppo di cittadini, i giudici del tribunale amministrativo hanno annullato sia ilche sanciva la compatibilità ambientale del Masterplan che l'intesa siglata tra Regione e Ministero dei Trasporti che sanciva la compatibilità Urbanistica.«Secondo il Tar il masterplan non avrebbe contenuti informativi e di dettaglio sufficienti per consentire al Ministero dell'Ambiente una valutazione complessiva», ha spiegato all'Ansache ha rappresentato i cittadini insieme ai. Una decisione che, per ora, blocca l'opera in quanto la Via è precondizione per qualsiasi autorizzazione.nei prossimi tre mesi, salvo la notifica della sentenza che potrebbe accorciare i tempi per l'appello.