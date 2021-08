Afghanistan, profughi a Salerno: «Siamo pronti per accoglierli»

Salerno è pronta ad accogliere la gente in fuga da Kabul. Il sindaco di Salerno si presenta «in punta di piedi» all'iniziativa di solidarietà in difesa dei diritti delle donne afghane lanciata dalla consigliera Paky Memoli e apre alla possibilità di accoglienza in città per chi proviene dal Paese caduto nelle mani dei talebani. «Siamo predisposti ad accogliere assicura - bisogna capire il come e il quando». Enzo Napoli assiste allo scatto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati