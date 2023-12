Il salernitano Giancarlo Vitolo eletto responsabile nazionale incoming dell'associazione agenzie di viaggio di Federturismo Confindustria

Nei giorni scorsi si è svolta a Napoli l’annuale assemblea di Aidit presieduta da Domenico Pellegrino, l’associazione delle agenzie di viaggio italiane aderenti a Federturismo Confindustria. Nel corso dell’assemblea sono state rinnovate alcune delle cariche regionali con la conferma di Cesare Foà (Fancy Tour di Napoli) alla guida della delegazione della Campania e di Andrea Giannetti (Follow Me di Firenze) a quella della Toscana.

Nominato anche il nuovo responsabile nazionale Incoming di Aidit: è il salernitano Giancarlo Vitolo (Travel Before di Salerno), con esperienza decennale nell’associazionismo di categoria. È stato inoltre nominato il collegio dei revisori dei conti di cui faranno parte Sergio Mandurino, Vittorio Notaro e Marco Sighinolfi.

La penetrazione di Aidit sul territorio italiano conferma il trend di crescita post covid e con il nuovo anno sarà incrementata l’attività per il consolidamento delle affiliazioni.

Nel piano programmatico per il 2024, l’attenzione sarà focalizzata ancora sulle attività che negli ultimi mesi hanno visto Aidit in prima linea come, per esempio, il contrasto a pratiche commerciali ritenute scorrette, l’abusivismo e soprattutto nel confronto con il Governo e con il Ministero per il Turismo per l’individuazione dei sostegni a favore delle imprese del turismo provate dalle crisi degli ultimi anni.