Aggredisce barista a Cava de' Tirreni, denunciato un senza fissa dimora

Minaccia e aggredisce barista in via Veneto, a Cava de' Tirreni. Un uomo senza fissa dimora è stato identificato e denunciato dalla polizia del commissariato di Stato, giorni fa, a seguito della segnalazione di alcuni clienti dell'attività commerciale. Dopo aver consumato una bevanda, nella serata di Ferragosto, l'uomo era uscito dal bagno del locale, cominciando a minacciare la barista, in quel momento impegnata a servire i clienti.

Futili motivi, forse legati alla mancanza del sapone all'interno della toilette. Pur tentando di calmare l'uomo, quest'ultimo aveva inveito nuovamente contro la donna, lanciandole contro prima un bicchiere in vetro, quindi una bottiglia. A quel punto avrebbe abbandonato il bar, per poi tornare dopo qualche minuto. Di lì nuove minacce alla barista, con la promessa di fargliela pagare quanto prima. Sul posto è giunta una volante della polizia di Stato, il cui intervento è stato sollecitato dai presenti.

Gli agenti hanno identificato l'uomo, per poi scortarlo in commissariato. Quasi certa una denuncia a piede libero per il senza fissa dimora: rischia infatti un'incriminazione per minaccia e danneggiamento. Stando a testimonianze, l'uomo avrebbe creato più volte problemi in passato, anche nei riguardi di persone intente a passeggiare in strada.