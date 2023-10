Aggredito e picchiato davanti alla compagna, 31enne in ospedale

La polizia di Cava de' Tirreni sta indagando su una misteriosa aggressione, che ha visto vittima un giovane di 31 anni, pestato e aggredito da due persone, nei pressi di Santa Lucia, nei giorni scorsi. Il ragazzo si trova ora ricoverato in ospedale.

Era in compagnia della fidanzata quando, rientrando a casa, è stato avvicinato da due sconosciuti in scooter, che gli avevano intimato di scendere dall'auto. A quel punto l'aggressione, feroce, tra calci e pugni.

Forse è stato utilizzato anche un oggetto contundente.

Il ragazzo è stato soccorso ed è finito in Chirurgia, presso l'ospedale "Santa Maria dell'Olmo". L'episodio è stato denunciato agli uomini del commissariato di Stato, che ora indagano sull'accaduto e non escludono - come da prassi - alcuna pista.

Sono state raccolte anche le immagini di sorveglianza di alcune telecamere per risalire o tentare almeno di ricostruire l'identikit degli aggressori. Si segue la pista della fallita rapina così come di un potenziale conto in sospeso che il ragazzo avrebbe potuto avere con uno dei due banditi. Così come non vien escluso lo scambio di persona. Insomma, è il tempo delle indagini, ora, che potranno essere maggiormente chiarite con la testimonianza dello stesso 31enne, una volta che si sarà ristabilito. Resta la paura per un episodio del genere, specie dopo quanto accaduto qualche giorno prima, quando sempre nelle ore serali un imprenditore veniva rapinato di soldi e oggetti personali da due uomini armati, in scooter.