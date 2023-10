A 14 anni viene trovata a terra, in stato confusionale, per aver assunto alcol. Con lei c’erano anche due amici, uno di questi anch’egli minorenne. È quanto ha scoperto la polizia municipale due giorni fa, in pieno centro a Nocera Inferiore, in via Papa Giovanni XXIII, intorno alle 12. A terra, distesa, c’era una minore che, insieme a due suoi amici, avrebbe bevuto dell’alcol comprato in un’attività commerciale vicina.

APPROFONDIMENTI Scontri con la tifoseria ospite, condannati quattro ultras della Cavese Morto Francesco Salzano, addio al chirurgo di Nocera Inferiore già senatore dell'Udc Danni e furti d'auto nell'Agro nocerino, proprietario ritrova il suo veicolo danneggiato

Sono in corso verifiche degli agenti, attraverso telecamere della zona, per individuare eventualmente il luogo dove i tre si sarebbero riforniti.

A trovare i tre giovanissimi sono state due agenti, che rientrano tra i neo assunti della polizia municipale, a seguito di una segnalazione. La prima circostanza accertata riguardava le condizioni della minore, a terra, visibilmente sotto effetto di alcol, così come gli altri due ragazzi.

A dire di qualche passante, infatti, i due la tenevano per le braccia. Circostanza che aveva insospettito qualche passante, tanto da segnalare la cosa alle forze dell’ordine. I tre ragazzi sono stati identificati - la minore è riuscita a scrivere il suo nome su di un foglio di carta - e non è stato necessario l’intervento del 118. Sul posto è giunta anche la madre della ragazza, insieme alle famiglie degli altri due. I tre sono poi stati accompagnati al comando, per essere sentiti su quanto accaduto. Pare che poco prima avessero acquistato una bottiglia di vodka, il che spiegherebbe le condizioni nelle quali erano stati trovati dagli agenti. La polizia municipale ha redatto una relazione di servizio ed è impegnata a chiarire quanto accaduto.

Qualcosa potrebbe arrivare dalla visione delle telecamere di sorveglianza. Nel caso l’alcol sia stato acquistato da uno dei due minori, l’attività commerciale rischia la chiusura o la sospensione. Così come previsto dalla legge. Non è da escludere, tuttavia, che l’alcol possa essere stato acquistato dal ragazzo maggiorenne che, era insieme agli altri due. L’episodio ha provocato grande sconcerto nei cittadini, in particolare nei riguardi di chi era presente, in strada, al punto da allertare i vigili urbani per le condizioni nelle quali si trovava in particolare la minorenne. L’episodio si registra a distanza di pochi giorni dalla chiusura di un bar - poi riaperto dal Tar per discutere nel merito il provvedimento - accusato da due donne di aver venduto alcol ai propri figli, minorenni, senza alcun accertamento dell’età.

Un bar dove, tra l’altro, secondo informativa dei carabinieri, molti minori acquisterebbero bevande alcoliche proprio per l’assenza di controlli. Un fenomeno che preoccupa, se si considera che - secondo i dati dell’Ona-Iss - i consumi di bevande alcoliche sono aumentati in particolare nei giovani, tornando ai livelli precedenti alla pandemia.