Agguato a Salerno, ferito un 52enne a colpi di arma da fuoco: indagini in corso

Sono in corso indagini sul ferimento a colpi di arma da fuoco di un 52enne avvenuto nella serata di martedì 18 aprile a Salerno.

L'agguato si è verificato in via degli Etruschi, nella frazione di Matierno.

L'uomo ferito non è in pericolo di vita ed è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a intervento per la rimozione del proiettile che lo ha raggiunto all'inguine.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Salerno, impegnati nella ricostruzione dell'accaduto e del contesto nel quale si è verificato.