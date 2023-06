Agropoli, escursionista ferita nella Cala Blu: soccorsa e portata in ospedale

A seguito di una segnalazione telefonica pervenuta per il tramite del 118 si apprendeva di due escursionisti in difficoltà in località Cala Blu Agropoli. In particolare una signora a seguito di caduta riportava una lesione ad un arto inferiore a causa della quale non riusciva più a deambulare.

Verificata la segnalazione, veniva prontamente disposto l’impiego della dipendente motovedetta, in servizio 24 ore su 24 nel porto di Agropoli, la quale con a bordo personale medico del 118 e con l’assistenza di un gommone privato fornito da concessionario in ambito portuale, riusciva a recuperare a bordo l’infortunata per poi sbarcarla in sicurezza presso il Porto di Agropoli ove era in attesa una ambulanza del 118 la quale a sua volta provvedeva al successivo trasporto presso l’ospedale di Vallo della Lucania.