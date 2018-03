Agropoli, svaligiato un negozio di strumenti musicali

Giovedì 8 Marzo 2018, 16:00 - Ultimo aggiornamento: 08-03-2018 16:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora un singolare furto ad Agropoli, ancora una volta nei pressi del centro cittadino. La notte scorsa ignoti si sono introdotti all'interno di una rivendita di strumenti musicali in via Sella e hanno portato via tutto. Un danno ingente per il titolare che questa mattina ha trovato la porta d'ingresso forzata e il negozio svuotato. Altro non ha potuto fare che sporgere denuncia ai carabinieri della stazione di Agropoli. Appena pochi giorni fa un altro furto, nella stessa strada che si trova nei pressi del centralissimo Corso Garibaldi, avvenne all'interno di un condominio. Sempre durante le ore notturne, i ladri s'introdussero nel portone e forzarono la portineria, riuscendo a portare via soldi dei condomini destinati a pagamenti condominiali e un computer. Nelle scorse settimane diversi sono stati anche i furti avvenuti in abitazioni situate in frazioni periferiche. Sugli episodi indagano i carabinieri della compagnia di Agropoli diretti dal capitano Francesco Manna.