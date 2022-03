Allarme banchi vuoti: 1.868 studenti in meno cattedre a rischio taglio

Allarme banchi vuoti. Da settembre avremo nelle scuole 1.868 studenti in meno. A chiusura di inserimento anagrafico dei nuovi iscritti, dall'Ufficio scolastico regionale arriva il dato definitivo sulla popolazione scolastica del prossimo anno 2022-2023. Nel post pandemia da Covid-19 si registra un ennesimo tracollo demografico che fa tremare i presidi, costretti a far quadrare il numero delle classi per non avere ripercussioni sugli organici.