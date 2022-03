Casavatore, disagi alla scuola Croce: scattano le richieste di trasferimento

Primo giorno di ripresa delle lezioni per gli studenti dell’istituto Benedetto Croce di Casavatore ma la campanella non suona per tutti. Gli allievi della scuola materna sono rimasti ancora a casa e ciò ha provocato tanti disagi alle famiglie. Lo scorso 22 febbraio, il sindaco Luigi Maglione aveva firmato un’ordinanza urgente con la quale disponeva la chiusura dell’istituto comprensivo a causa di criticità sismiche e statiche. I cancelli sono rimasti sbarrati per circa 380 allievi.

La ripartenza a metà, dopo circa tre settimane, ha provocato l'ira delle famiglie.

Aumentano le richieste di trasferimento perché i genitori sono ormai con le spalle al muro: «Stamattina, mi sono recata con altre mamme in quella specie di ufficio che funge momentaneamente da segreteria. I nostri figli hanno il diritto di andare a scuola e noi abbiamo le nostre esigenze. Al momento però ci hanno detto che non è possibile rilasciare alcun documento. Continueremo a batterci per il diritto allo studio dei nostri figli che sono lontani dalla scuola dal 22 febbraio. Ora è il momento di fare qualcosa ma in maniera concreta».

Il Municipio ha risposto attraverso l’assessore all’Istruzione Elsa Picaro: «Abbiamo messo a disposizione una navetta per il trasporto degli studenti alla scuola Antonio De Curtis. Per gli allievi della secondaria di primo grado non abbiamo avuto l’esigenza perché la Torrente non è distante dalla Croce. Continuiamo a lavorare per ridurre al minimo i disagi. Gli studenti sono per noi al primo posto. Le altre scuole sono piene e non ci hanno dato disponibilità. Attendiamo gli esiti dei rilievi tecnici sulla struttura che è divisa in tre lotti, quindi una parte potrebbe anche essere riaperta».