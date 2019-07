Lunedì 8 Luglio 2019, 15:12

NOCERA INFERIORE. L'ennesimo allarme bomba, a distanza di soli dieci giorni, manda in paralisi il tribunale di Nocera Inferiore. Anche questa mattina, a distanza di pochi giorni, una telefonata anonima ha segnalato al centralino la presenza di un ordigno nei pressi del palazzo di giustizia, costringendo la vigilanza privata che opera nella cittadella, "Europolice", a far evacuare l'intero perimetro. Sia l'area del penale che quella civile. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di polizia e le squadre di artificieri, che hanno effettuato controlli e bonifiche su tutta l'area, per almeno tre ore circa. Interni compresi. Solo poco prima delle 13, dipendenti, funzionari, magistrati, avvocati e testi hanno potuto fare il loro ingresso in tribunale. Le udienze senza imputati detenuti sono state celebrate regolarmente, mentre le altre rinviate ad altra data. Non sono mancati i malumori, specie tra gli avvocati, che a distanza di soli dieci giorni da un precedente e falso allarme bomba, si sono visti stravolgere nuovamente la celebrazione delle singole udienze alle quali erano interessati.