Angri, non consegnano l'abito, calci e pugni a due sarti: condannati

I vestiti non vengono consegnati, i sarti vengono aggrediti e picchiati. Sono due le condanne decise dal tribunale di Nocera Inferiore, per un'indagine concentrata sull'aggressione ad un'artigiana ed una sarta, finita al centro di una controversia che si è poi trasformata in un procedimento penale. Giorni fa, il giudice monocratico di Nocera ha riconosciuto colpevoli un 49enne di Angri ed un 33enne di Scafati, condannati a dieci mesi di reclusione e pena sospesa.

Per entrambi, il dibattimento in primo grado ha ritenuto sussistenti gli elementi indiziari legati alle accuse di lesioni, mentre ha escluso le aggravanti, con assoluzione da una seconda accusa, quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. I fatti risalgono al 10 aprile 2014. Stando alle accuse, i due avrebbero aggredito una donna ed una seconda persona, a loro volta "colpevoli" di non aver restituito l'abito che era stato consegnato per delle correzioni e aggiustamenti. Per entrambi, l'ospedale certificò 20 e 10 giorni di prognosi, a causa di ferite e traumi alle articolazioni derivanti dall'aggressione. E ancora, ferite e contusioni alle palpefebre, ginocchio e denti. Le due vittime avevano trattenuto i capi d'abbigliamento per ragioni che non sono state chiarite in fase d'indagine. All'aggressione partecipò anche una terza persona, mai identificata. Il tribunale di Nocera Inferiore ha riconosciuto la responsabilità dei due al termine del contraddittorio. Pare che gli imputati avessero minacciato le vittime anche in precedenza, prima di consumare la loro personale vendetta.