Angri, alberi a rischio caduta: via ai lavori di abbattimento

Lunedì 12 Marzo 2018, 17:07 - Ultimo aggiornamento: 12-03-2018 17:07

Divieto di sosta e di transito questa sera in via Papa Giovanni XXIII, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Crocifisso e via Madonna delle Grazie, per l'abbattimento di sei pini a rischio caduta. I lavori cominceranno alle 21 e andranno avanti fino alle 6 di domani mattina. Complessivamente sono 23 gli alberi da abbattere su oltre 500 passati al setaccio, come è emerso dallo screening effettuato per conto dell'Angri Eco Servizi dallo studio Verde Torino, attivo su tutto il territorio nazionale con esperti forestali e ambientali, sul patrimonio arboreo comunale. Cinque le classi di rischio individuate: alberi che non presentano difetti, con lievi difetti morfologici, con significativi difetti strutturali, con gravi difetti strutturali e a rischio caduta. Per queste ultime due categorie è stato deciso l'abbattimento. Dopo la villa comunale, le prossime operazioni riguarderanno un fusto a Corso Vittorio Emanuele, tre in via Salice, tre fusti in via Nazionale, nel tratto del sottopasso ferroviario, uno in località parco Amore e un altro nei pressi della rotatoria Angri Sud.