Venerdì 14 Giugno 2019, 09:00

Angri - Violento impatto questa mattina in via Stabia, al confine tra S. Antonio Abate dove si sono scontrati due veicoli. Coinvolto un militare, subito trasportato in ospedale per lesioni al femore. Sul posto i sanitati del 118 e gli agenti della polizia locale. Ancora incerta la dinamica dell'incidente, in fase di accertamento.