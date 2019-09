Domenica 22 Settembre 2019, 15:21

ANGRI - Occupazione abusiva di suolo pubblico in piazza Sorrento; blitz dei carabinieri e degli operatori dell'Angri Eco Servizi. Si tratta del secondo a caso a distanza di pochi giorni. Ieri, però, i prodotti sono stati sequestrati e distrutti.A marzo dell'anno scorso al titolare dell'esercizio è stato ordinato dal Comune la chiusura del locale, poi è stato eseguito un nuovo controllo su disposizione della procura della Procura della Repubblica dI Nocera Inferiore.Non si tratta di un caso isolato. Dopo la raffica di controlli effettuati a maggio dalla polizia locale e dal personale del distretto sanitario 61, non tutti gli esercenti hanno regolarizzato la loro posizione. Col risultato che merce e altri materiali continuano a invadere strade, piazze e marciapiedi impedendo il transito dei pedoni e venendo esposti a intemperie e gasi di scarico. Una situazione, che disattende gli standard per l'igiene degli alimenti e coinvolge anche pescherie e ingrossi. Ma i furbetti continuano ad agire indisturbati. Come accade in via Nazionale, piazza Annunziata, via Amendola, via Concilio e piazza Trivio.