Nuova ondata di furti ad Angri. Ieri sera colpo in via Palmentello dove ignoti hanno agito indisturbati mentre i proprietari dell'abitazione erano al piano inferiore. Ma nel mirino finisce dei malintenzionati finisce sempre più spesso la periferia nord, al confine con Scafati dove l'ultimo tentativo di furto risale a due settimane fa. In quella circostanza il ladro è stato sorpreso dai proprietari, malmenato e costretto a scappare. © RIPRODUZIONE RISERVATA