Scarichi otturati, off-limits le toilette al liceo scientifico Don Carlo La Mura di Angri. Una situazione, che si trascina da giorni e che sta creando disagi agli studenti dell'istituto di via Monte Taccaro. Gli interventi di manutenzione da parte della Provincia sono fermi al palo. Disservizi, che si ripetono ogni anno per i quali palazzo Sant'Agostino non ha ancora trovato una soluzione definitiva. A denunciare l'accaduto l'ex consigliere comunale Giuseppe Del Sorbo. © RIPRODUZIONE RISERVATA