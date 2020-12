Tir si incastra tra via Risi e via Da Procida. È accaduto questo pomeriggio nel centro urbano di Angri dove il conducente dell'autoarticolato si è imbattuto, dopo aver con molta probabilità seguito le indicazioni errate del navigatore automatico.

A causa del restringimento della carreggiata e delle auto in sosta sono state necessarie numerose manovre, per uscire dal tratto. Purtroppo non si tratta di un caso isolato. In estate un altro mezzo pesante si è bloccato alla rotonda di via Messina, tra gli alloggi popolari.

Ma episodi analoghi si sono registrati proprio per il mancato rispetto del divieto di transito sul cavalcavia di collegamento tra Angri e Scafati.

