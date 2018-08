Annullato il concerto di Anastacia a Sapri: problemi di contratto con gli organizzatori

Venerdì 17 Agosto 2018, 19:09 - Ultimo aggiornamento: 17-08-2018 19:20

La star ha fatto sapere, sulla sua pagina di Facebook, che non suonerà a Sapri il 22 agosto perché si sono verificati problemi con gli organizzatori che, a suo dire, non avrebbero onorato il contratto stipulato.Questo il post scritto dalla cantante sui social, rammaricata di non poter suonare nel Meridione.«A causa di una grave violazione del contratto con il promotore locale, è con grande dispiacere che siamo stati costretti a cancellare lo spettacolo a Sapri. Mi piace esibirmi in Italia e vedere i miei fan, quindi sono rattristata nel comunicare che questo spettacolo salterà per motivi che non dipendono da me. Si prega di contattare il punto di acquisto locale per i rimborsi dei biglietti e qualsiasi altra domanda». Ecco il messaggio di Anastacia, che la prossima settimana si sarebbe dovuta esibire in piazza nell’ambito della kermesse Sapri anni ’60.Grande delusione sui social: erano in migliaia le persone pronte a sobbarcarsi chilometri per sentire la grande voce della stella americana. Un gruppo di francesi ha scritto che aveva prenotato albergo a Sapri proprio per vedere il live set, quindi c'è davvero molta tristezza nei loro cuori per l'annullamento dello spettacolo.Ora si cercheranno di capire i motivi che hanno indotto Anastacia e il suo manager ad annullare lo show.