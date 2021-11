Anziane raggirate con la scusa del falso incidente, rubati soldi e gioielli: coppia condannata

Si fingevano vittime di incidenti per truffare gli automobilisti, diventa definitiva la condanna per due sarnesi. L'indagine condotta dai carabinieri di un centro dell'hinterland bolognese riguardava due persone di Sarno, residenti a Pistoia, M.B. e D.B. , 30ennie, ritenuti responsabili di truffa in concorso. La coppia fu individuata nel corso di un'indagine a marzo 2014, quando una 78enne, alla guida della sua Fiat Panda, fu costretta a fermarsi perchè accusata di aver danneggiato una seconda auto durante un sorpasso. Intimorita, l'anziana si fermò e il conducente pretese un risarcimento di 500 euro.

La vittima, essendo a corto di contanti, invitò i due a seguirla fno a casa, dove avrebbe preso altri soldi. Giunti presso l'abitazione, la coppia non solo ottenne il denaro, ma rubò anche un blocchetto di assegni e alcuni gioielli custoditi nei cassetti. I carabinieri, nel raccogliere la denuncia della donna, identificarono in un bar l'uomo e poi la donna, con precedenti di polizia specifici, che corrispondevano alla descrizione della 78enne. Tempo dopo, una seconda anziana, cadde in un secondo raggiro. I due, con la solita scusa del risarcimento, riuscirono a sottrarle un bancomat, una carta di credito e 250 euro che l'anziana custodiva nella borsa appoggiata sul sedile dell'auto. Per i due arrivò poi la condanna del tribunale di Bologna, poi confermata in Appello. La Cassazione ha ora rigettato i ricorsi dei due, rendendo definitive le due condanne.