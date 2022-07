Anziano si sente male in strada, salvato da un vicino

A Polla c'è un incrocio dei salvataggi. In via Campi, a distanza di qualche mese, un'altra persona ha accusato un malore in strada ed è stata salvata da un residente. Nell'occasione scorsa, qualche mese fa, a salvare un sessantenne è stata una istruttrice di nuoto residente in zona che accorgendosi del malore accusato dall'uomo in strada gli ha praticato le azioni di primo soccorso. Stavolta è un imprenditore ad aver salvato la vita a un anziano.

Si tratta di Vincenzo Santini che trovandonsi nella sua azienda di infissi, si è accorto che in strada un anziano, suo vicino, si era sentito male ed aveva sbattuto la testa svenendo. Immediato la corsa per tentare di aiutarlo e praticare le manovre di salvataggio, soprattutto per liberare le vie respiratorie. Nel frattempo il fratello Antonio ha allertato il 118 che in pochi minuti è arrivato da Sant'Arsenio permettendo di prestare ulteriori soccorsi all'anziano poi trasferito nel vicino ospedale Curto di Polla.