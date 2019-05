Sabato 11 Maggio 2019, 18:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Operazione antidroga dei carabinieri ad Eboli. Ieri sera durante una serie di controlli dei carabinieri sono state sorprese in flagranza di reato di due donne, di 27 e 19 anni ebolitane, trovate in posseso di tredici grammi di cocaina. Una delle due donne arrestate aveva anche 310 euro contraffatti. La cocaina e le banconote false sono state sequestrate. Durante l'operazione è stato denunciato anche un uomo, 32enne di Campagna, convivente di una delle due donne arrestate. E' stato sequestrato anche un bilancino di precisione utilizzato per pesare gli stupefacenti e sono state effettuate perquisizioni domiciliari.