Sabato 10 Novembre 2018, 15:25

BATTIPAGLIA - Brutta avventura questa mattina per un disabile che mentre percorreva via D'Annunzio a Battipaglia è caduto dalla sedia a rotelle e si è ferito. La caduta è stata causa dall'asfalto sconnesso. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 e il personale a soccorso il disabile che era rimasto immobile sull'asfalto e poi è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Gli abitanti di via Dannunzio a più riprese avevano segnalato anche utilizzando i social la pericolosità diella strada e anche del marciapiede.