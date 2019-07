Giovedì 11 Luglio 2019, 12:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assalto ad un bar ad Altavilla Silentina. Il colpo è stato messo a segno l'altra notte nella frazione Falagato al bar Dolce Sosta. I malviventi, almeno tre uomini incappucciati, hanno sfondato l'entrata del bar e poi si sono impossessati di una cassaforte e di un cambiamonete. I banditi sono fuggiti via a bordo di un'auto e sono stati intercettati da un vigilante che li ha inseguiti con l'auto fin quando i malviventi hanno tentato di lanciare per strada il cambiamonete e sono scesi dal veicolo inveendo contro la guardia giurata che avava già allertato i carabinieri.I malviventi sono stati intercettati anche dai carabinieri della compagnia di Eboli, agli ordini del capitano Luca Geminale, ma poi sono riusciti a scappare verso il litorale ebolitano. Un furto del tutto simile qualche notte fa è stato messo a segno in un bar di Cava de' Tirreni. Nel frattempo sono in corso le indagini per individuare i malviventi.