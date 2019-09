Martedì 24 Settembre 2019, 00:09

Augusto Nicola, 94 anni, è l’atleta più longevo della XXVI edizione delle Olimpiadi di 50&Più, l’evento sportivo si è tenuto a Marina di Pisticci (Mt) presso il Ti Blu Village Club dal 15 al 23 settembre. Alla sua seconda olimpiade, Augusto Nicola quest’anno ha gareggiato nel basket, bocce e freccette. Mentre nella precedente edizione si è cimentato nel nuoto e nella marcia vincendo la medaglia d’argento. Da 70 anni è sposato con Rosa Buondestino, 93 anni, che lo ha accompagnato nell’avventura sportiva.«Ci piace avere una vita movimentata. Oltre al ballo, viaggiamo tantissimo», racconta Augusto Nicola. «Certo, qualche piccolo acciacco con l’età c’è, ma ci sentiamo molto fortunati». Lui una vita nelle Ferrovie dello Stato come macchinista, lei diplomata in ragioneria, si è occupata della famiglia a tempo pieno. Hanno tre figli, sono nonni e anche bisnonni. Il loro motto? «Non abbattersi mai!» Per quanto ci riguarda «Viviamo alla giornata, non abbiamo timore del tempo che passa né dei nostri anni. Cerchiamo di vivere nel pieno delle nostre forze».Le Olimpiadi di 50&Più per 8 giornate hanno tenuto impegnati oltre 1000 atleti dai 50 ai 90 anni e più che, divisi per categoria, hanno potuto careggiare in diverse discipline: dal nuoto, al ping pong, dal basket alle bocce, dal tiro con l’arco al ciclismo, dalle freccette alla maratona, dal tennis alla marcia.La squadra provinciale di Salerno ha guadagnando il 5° posto della classifica nazionale vinta da Lecce, seguita da Lodi e da Venezia. «Per noi è un risultato grandioso – dichiara il presidente provinciale della 50&Più di Salerno, Giulio Rocco Castello - Ringrazio tutti i nostri atleti che hanno dato il massimo con entusiasmo e gioia. Ed è questo quello che conta». Giulio Rocco Castello in coppia con Sofia Palumbo sono stati protagonisti, classificandosi al primo posto, della V edizione del Trofeo 50&Più Gara di Ballo, iniziativa collaterale alle Olimpiadi 50&Più.