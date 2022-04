Altre due auto distrutte dalle fiamme a Battipaglia: indagini dei carabinieri

Un altro incendio la scorsa notte a Battipaglia. Due automobili sono state distrutte dalle fiamme in piazza Palatucci, nel rione Sant'Anna. I vigili del fuoco hanno spento il rogo tentando di limitare i danni mentre i carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Vitantonio Sisto, hanno avviato le indagini per accertare cosa ha causato il rogo e se si tratta di un episodio doloso. Intanto, in pochi giorni a Battipaglia si sono verificati tre incendi, sempre di notte, e nove automobili sono state divorate dalle fiamme.