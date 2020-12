Attimi di paura questo pomeriggio intorno alle 16 sul Lungomare San Marco di Agropoli per una vettura che, dopo essere sbandata, si è ribaltata sul lato guidatore. Alla guida della vettura, una Fiat Panda, un uomo non del posto, che si stava dirigendo verso il centro cittadino. In strada, considerata anche la bella giornata, c'erano diverse persone che sono accorse in suo aiuto. Stando alle prime testimonianze dei presenti, l’automobilista avrebbe perso il controllo della vettura da solo, senza coinvolgere altri mezzi. Fortunatamente il guidatore è uscito illeso dal mezzo.

Subito dopo il sinistro, allertata la centrale operativa del 118, sul luogo del sinistro è arrivata un'ambulanza della Croce Bianca di Agropoli. La ricostruzione della dinamica dell'incidente spetterà agli agenti della locale polizia municipale.

