Incidente sull'autostrada del Mediterraneo: ferita una donna

Un'auto si è ribaltata lungo la A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Polla e Atena Lucana in direzione sud. Ferita una donna. Il veicolo si è ribaltato al centro della carreggiata per motivi in corso di accertamento. Sul posto la polizia stradale di Sala Consilina, il 118, i tecnici dell'Anas e l'Aciglobal D'Amelio.

È il terzo veicolo che si ribalta in 24 ore nella tratta salernitana dell'A2. Gli altri due ieri a Contursi, un mezzo pesante, e Petina.