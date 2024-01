Passione Napoli, si chiama Azzurra la prima nata a Nocera

Si chiama Azzurra in onore del Napoli la prima bambina nata nel 2024 nell’Agro nocerino sarnese. È venuta al mondo questa mattina alle 10, 14 all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. A scegliere il nome è stato il papà della neonata, Mario Napoletano, anche il cognome non tradisce la sua passione per la squadra partenopea.

Ma anche la mamma, Angelica Di Palma, era d’accordo sul nome da dare alla bambina anche se, originaria di Nocera Inferiore, tifa anche per la Nocerina. La piccola Azzurra pesa tre chili e dieci grammi ed è stata accolta con gioia da tutta l'equipe del reparto di ginecologia ed ostetricia dell'Umberto I.