Bimba "piuma" salvata a Bologna, alla nascita pesava solo 8 etti: ora è a casa con genitori e fratellini

Bimba "piuma" salvata dai medici. È nata prematura ad agosto all'ospedale Maggiore di Bologna: pesava appena otto etti. Dopo terapie, ventilazione meccanica e un delicato intervento agli occhi, ora la piccola è a casa con genitori e fratellini.

Indi Gregory, Remuzzi: «Non c'erano speranze, i bambini vanno protetti anche dagli errori che i genitori fanno per amore»

Bimba "piuma" salvata all''ospedale Maggiore

A raccontare la sua esperienza e quella del team sanitario che ha compiuto il «miracolo» è Mario Motta, direttore del reparto di Neonatologia, al Resto del Carlino. «La mamma ha avuto una complicanza durante la gravidanza, si sono rotte prematuramente le membrane amniotiche, e alla ventisettesima settimana di età gestazionale, quindi attorno ai sei mesi e mezzo, è nata la bambina - spiega - Era iniziato il travaglio di parto e così è stata sottoposta al cesareo». «La neonata pesava 8 etti e 250 grammi ed è stata subito trasportata nella nostra Terapia intensiva neonatale, dove ogni anno accogliamo in media 25 neonati di peso inferiore al chilo e mezzo».

I «bimbi piuma»

La piccola, nella termoculla, per mantenere una temperatura costante tra i 36 e i 37 gradi, non respirava spontaneamente a causa dell'immaturità dei polmoni e nei primi giorni di vita è stato necessario il supporto della ventilazione meccanica e la terapia con farmaci specifici.

Due le procedure chirurgiche a cui è stata sottoposta, spiega Manlio Nicoletti, direttore dell'Oculista dell'Ausl. E adesso si pensa al futuro. «»L'ho presa in braccio il terzo giorno e per l'emozione mi scendevano le lacrime - racconta la madre, 38 anni - Poi il difficile momento dell'intervento agli occhi. Adesso siamo a casa e ringrazio tutto il personale per come siamo state assistite«.