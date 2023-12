Un Babbo Natale speciale tra le corsie dell'ospedale

Da medico in corsia a Babbo Natale in corsia il passo è stato davvero breve. “Viviamo la sofferenza nei reparti tutti i giorni, questo è stato un momento per condividere un sorriso ed un abbraccio”. Così il dottor Giuseppe Colangelo, dirigente medico della divisione di Cardiologia Utic, nonché istruttore certificato BLSD PBLSD, all’ospedale “Martiri del Villa Malta” di Sarno questa mattina ha creato attimi irripetibili di gioia e sorpresa.

Per i bambini ricoverati, i genitori, gli ammalati ed i colleghi operatori sanitari impegnati nel giorno di Natale tra le corsie del presidio ospedaliero.

Una bella sorpresa tra i corridoi e le camere, dal pronto soccorso, alla pediatria ed alla ginecologia. L’abito rosso, barba bianca e cappello, un Babbo Natale speciale si è aggirato donando dolci. È proprio nel dolore che si sente ancora di più la necessità di non essere soli. Un Natale, quello di quest’anno, che all’ospedale di Sarno ha avuto una immagine allegra di gioia e di coraggio.