Bancaria si finge malata per proseguire la vacanza in Thailandia: a processo

Una dipendente di una banca di Scafati è finita a processo per aver prolungato la sua permanenza in Thailandia, utilizzando un certificato medico che la Procura ritiene alterato. Le accuse sono truffa e falso commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici.

I fatti compresi tra gennaio e febbraio 2016. La donna, stando a indagini della polizia giudiziaria, era in ospedale Thailandia, dove aveva ricevuto un certificato medico datato 20 gennaio...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati