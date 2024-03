Ladri in azione a Battipaglia. I malviventi di notte dopo aver forzato la porta d'ingresso del ristorante "Ex Voto", in via Plava in pieno centro hanno rubato la cassa. I ladri sono fuggiti via con il bottino ma nella cassa non ci sarebbe stato molto denaro.

Sull'episodio indagano le forze dell'ordine che stanno tentando di individuare i ladri che sono entrati nel noto ristorante, da una porta nella parte retrostante dell'attività ricettiva, ed h anno messo a segno il furto.